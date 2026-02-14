Austin Butler ser ut til å portrettere den beryktede syklisten Lance Armstrong i kommende biopic

HQ

Austin Butler er ikke fremmed for å spille i biografier, ettersom skuespilleren nylig dukket opp i Elvis, en film som har definert karrieren hans så langt med hvor mye han endret seg for å bli den legendariske musikeren. Snart ser det ut til at Butler vil få i oppgave å bli en annen berømt figur, ettersom det har blitt rapportert at skuespilleren vil dukke opp i den neste filmen fra regissøren av Conclave, Edward Berger, med dette er et prosjekt som fokuserer på livet til den beryktede syklisten Lance Armstrong.

Ifølge Deadline vil filmen angivelig utforske noen av Armstrongs enorme oppturer og ødeleggende nedturer. Selv om det ennå ikke er noen direkte bekreftelse på hva handlingen vil innebære, sies det at Armstrong har signert prosjektet, noe som betyr at det nå kan gå videre, derav budkrigen som oppstår mellom forskjellige store produksjonsselskaper for å få tak i filmen.

I tillegg til at Berger og Butler er involvert, sies det at King Richard-manusforfatter Zach Baylin er tilknyttet som manusforfatter, mens Scott Stuber, Nick Nesbit, Josh Glick og Zac Frognowski alle er med som produsenter.

Det er ingen dato for filmens premiere eller når den vil begynne å filme, så hold naturligvis ikke pusten på denne.