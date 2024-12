Austin Butler skal spille Patrick Bateman i American Psycho nyinnspilling

Det er få skuespillere som passer bedre til rollene sine enn Christian Bale og Patrick Bateman. American Psycho er en klassiker som fortsatt holder mer enn godt i dag, men Luca Guadagnino, kjent fra Challengers og Quuer, ønsker å sette sitt eget preg på den ikoniske Bateman-karakteren.

HQ

Vi har visst om nyinnspillingen av American Psycho en stund nå, men nå har vi fått vår nye Bateman. I filmen vil Patrick Bateman bli spilt av ingen ringere enn Austin Butler.

Det har gått rykter om at Jacob Elordi skulle spille rollen, men de ble ikke noe av. Filmen beskrives også av Variety som mindre av en nyinnspilling, og mer av en annen tolkning av den opprinnelige romanen, så kanskje kan du forvente endringer her og der, men stort sett et lignende plot.

I den originale filmen og boken er Patrick Bateman en Wall Street-trader som tilbringer kveldene med en annen type hobby. Nemlig mord. Med Bales fortellerstemme gjennomgående, fungerer originalfilmen som en flott satire og skildring av et psykopatisk ego.

Tror du Austin Butler vil gjøre en god Patrick Bateman?