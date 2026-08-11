Australia begynner å vaksinere sine innfødte fugler mot fugleinfluensa

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Den australske regjeringen har satt i gang en vaksinasjonskampanje for prioriterte innfødte fugler og fugler i fangenskap mot H5N1-fugleinfluensaviruset, som har spredt seg over hele landet siden utbruddet ble oppdaget i juni, ifølge en pressekonferanse holdt av den australske regjeringen i Canberra, som Reuters hadde tilgang til.

Distribusjonen av vaksinen vil starte i løpet av de «kommende dagene og ukene», og vil i første omgang fokusere på prioriterte arter i fangenskap. Siden forrige uke har det blitt rapportert om massedød blant vannfugler over hele landet på grunn av denne sykdommen, som rammer alle fugler.

Omtrent 45 prosent av Australias rundt 850 fuglearter er endemiske, noe som betyr at de er unike for Australia og ikke finnes noe annet sted på kloden.