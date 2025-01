Australia finner en større versjon av en av verdens dødeligste edderkopper

HQ

En større versjon av en av verdens dødeligste edderkopper - Sydney funnel-web - har blitt offisielt anerkjent av australske forskere. Ikke bare er denne store fyren større enn den mer vanlige traktspinneren, men den har også mer gift. Fantastisk!

"Big boy" ble først oppdaget av Kane Christensen, tidligere edderkoppsjef ved Australian Reptile Park, og han fant den helt tilbake på begynnelsen av 2000-tallet. Nå som arten er bekreftet, har den fått navnet atrax christenseni til ære for ham.

"Noen ganger kan du finne dem i en garasje eller på et soverom eller et sted i huset der de kan ha vandret inn i løpet av natten," sier Christensen. "Jeg vil ikke anbefale å ta på dem, det er helt sikkert, for de avgir store mengder gift."

Ifølge Sky News har de mer vanlige Sydney-traktslangene blitt knyttet til tretten dødsfall, men ingen siden en motgift ble utviklet i 1981, så selv om de kan være farlige med bittet sitt, trenger du ikke å bekymre deg for å finne en tidlig grav takket være den store gutten.

