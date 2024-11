Australia går videre med forbud mot sosiale medier for barn

HQ

Nylig rapporterte vi at Australia planla å stemme over et lovforslag som kunne begrense bruken av sosiale medier til personer over 16 år. Lovforslaget ble fremmet i et forsøk på å begrense skjermtiden og innholdet som små barn blir eksponert for på nettet.

Nå er det offisielt, ifølge en Reuters-rapport, at lovforslaget har gått gjennom i det australske senatet. Instagram, X, Snapchat og andre vil bli forbudt, men YouTube vil være trygt, takket være at det brukes mye i klasserom for utdanning.

En talsperson for Meta har sagt at selv om de vil akseptere australsk lov, mener de at lovforslaget ble hastet gjennom, mens det australske senatet ikke klarte å "ta ordentlig hensyn til bevisene, hva bransjen allerede gjør for å sikre alderstilpassede opplevelser og stemmene til unge mennesker."

"Dette er boomers som prøver å fortelle unge mennesker hvordan internett skal fungere for å få seg selv til å føle seg bedre", sa en senator for Miljøpartiet De Grønne. På den andre siden mener en talsmann for antimobbing at dette er et utgangspunkt for å gi foreldrene kontrollen tilbake over innholdet barna deres ser.

Dette er en annonse:

Hvor står du på siden av forbudet mot sosiale medier?