Australia gir humanitært asyl til fem iranske fotballspillere fra kvinnelandslaget

HQ

Australias innenriksminister Tony Burke bekrefter at de har gitt asyl til fem fotballspillere fra det iranske kvinnelandslaget i fotball, som ikke vil returnere til hjemlandet. Det bekreftet rapportene om at fem spillere hadde forlatt hotellet sitt i Australia, og den australske statsministeren Anthony Albanese sa at spillerne "er trygge og skal føle seg hjemme her".

Resten av lagvenninnene fikk også muligheten til å bli i Australia og ikke reise tilbake til Iran, i frykt for at de skulle bli straffet for sin stille protest da de nektet å synge nasjonalsangen under AFC Women's Cup. De fleste observatører mente at da de oppga protesten i den påfølgende kampen, var de blitt tvunget av den iranske regjeringen, som kalte dem "krigsforrædere" på TV.

De som ønsker å reise tilbake til Iran, kan være redde for at det iranske regimet skal ta hevn mot familiene deres i hjemlandet. Resten av teamet blir igjen på hotellet sitt i Australia, på jakt etter en trygg måte å reise tilbake til Iran fra Australia. De forente arabiske emirater nektet innreise via Dubai, og nå regner de med å reise til Malaysia og deretter Tyrkia.