Australia har blokkert nesten 5 millioner kontoer på sosiale medier for tenåringer i henhold til det nye aldersforbudet

Mer enn 4,7 millioner kontoer på sosiale medier som antas å tilhøre australiere under 16 år, ble blokkert, fjernet eller begrenset i dagene etter at Australias første lov om forbud mot sosiale medier for ungdom trådte i kraft, opplyser statsminister Anthony Albanese.

Forbudet, som trådte i kraft 10. desember, gjelder store plattformer som TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, Snapchat og Reddit. Etter at forbudet ble innført, ba eSafety-kommissæren plattformene om å rapportere hvordan de etterlevde det, noe som avslørte omfanget av den tidlige håndhevingen.

Statsminister Anthony Albanese // Shutterstock

Selv om regjeringen nektet å publisere tall for hver enkelt plattform, sa Meta at de alene deaktiverte nesten 550 000 kontoer på Facebook, Instagram og Threads. Albanese sa at tidlige data tydet på at selskapene aktivt forhindret mindreårige brukere fra å få tilgang til tjenestene deres.

Ministrene ønsket tallene velkommen som et tidlig tegn på at loven hadde en effekt, selv om de erkjente at håndhevelsen ikke ville være perfekt fra starten av. Kommunikasjonsminister Anika Wells sa at tilsynsmyndighetene ville følge nøye med på om loven ble overholdt, og at de ville forfølge plattformene hvis tenåringer gikk over til uregulerte alternativer.

Opposisjonelle hevdet imidlertid at forbudet var lett å omgå, og sa at noen kontoer som var fjernet, allerede hadde dukket opp igjen. Debatten kommer samtidig som andre land vurderer å innføre lignende lover, og ny forskning fra Storbritannia stiller spørsmål ved om bruk av sosiale medier er direkte skadelig for tenåringers mentale helse.