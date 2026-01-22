Australia holder nasjonal sørgedag for ofrene for Bondi Beach-massakren

HQ

Australia markerte torsdag en nasjonal sørgedag for de 15 menneskene som ble drept i det ødeleggende Bondi Beach-angrepet, landets dødeligste masseskyting på flere tiår. Flaggene vaiet på halv stang over hele landet, og en minnemarkering fant sted ved Sydneys ikoniske operahus.

Angrepet den 14. desember var rettet mot en Hanukka-feiring og ble angivelig utført av en far og en sønn som var inspirert av Islamsk Stat, noe regjeringen har klassifisert som en terrorhandling mot jødiske australiere.

Massakren på Bondi Beach // Shutterstock

"I dag er en mulighet for oss til å minnes og vise respekt for de 15 livene", sa statsminister Anthony Albanese. "Det er en mulighet for oss som nasjon til å legge armene rundt det jødiske samfunnet, fordi folk ble angrepet fordi de var jødiske australiere."

Et minutts stillhet, som vil bli kringkastet på de største TV-kanalene, vil bli holdt like etter kl. 19.00 lokal tid (kl. 08.00 GMT) for å hedre ofrene. Deltakerne på arrangementet i operahuset, inkludert pårørende til de drepte, vil tenne lys, høre taler, bønner og videohyllester. Store bygninger over hele Australia, inkludert cricketstadionene i Melbourne og Perth, vil bli opplyst til minne om ofrene.

Tragedien har utløst en nasjonal debatt om våpenkontroll og antisemittisme. Parlamentet vedtok nylig en lov som muliggjør et nasjonalt program for tilbakekjøp av våpen og innstramming av bakgrunnssjekker, samtidig som det vurderes en egen lov som skal senke terskelen for å straffeforfølge hatefulle ytringer.