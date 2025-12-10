Australia innfører forbud mot sosiale medier for unge under 16 år

HQ

Australske tenåringer tilpasser seg et liv uten noen av verdens største sosiale medier-apper, etter at et landsomfattende forbud for unge under 16 år trådte i kraft ved midnatt. Den nye loven, som statsminister Anthony Albanese har beskrevet som "verdensledende", krever at plattformer som Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Reddit, X og YouTube må ta "rimelige skritt" for å hindre yngre brukere i å opprette kontoer.

I løpet av dagen delte tenåringer over hele Australia blandede reaksjoner. Noen hilser tiltaket velkommen som en måte å redusere press og skade på nettet på, mens andre kritiserte det for å gå for langt og avskjære dem fra venner og kreative utløp. Foreldre, skoler og teknologibedrifter forbereder seg også på forvirring når reglene testes for første gang.

Et av de mest ambisiøse forsøkene

Flere selskaper har advart om at loven kan få utilsiktede konsekvenser, og hevder at den kan presse barn ut i mindre regulerte hjørner av internett, svekke deres digitale rettigheter og være ekstremt vanskelig å håndheve i stor skala. Aldersverifiseringsteknologi er fortsatt en viktig utfordring, og reiser spørsmål om personvern og nøyaktighet.

Foreløpig er forbudet et av de mest ambisiøse forsøkene som noen regjering har gjort for å begrense ungdoms eksponering for sosiale medier, og andre land følger nøye med. Det er imidlertid fortsatt uklart hvordan suksess ser ut, og både tilhengere og skeptikere venter på å se om retningslinjene vil føre til de lovede forbedringene av sikkerheten på nettet.