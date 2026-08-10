Australia innfører krav om alderskontroll for spill klassifisert som 18+

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Du er sikkert klar over at Australia har ganske strenge regler når det gjelder en rekke områder, noe som også påvirker videospill gjennom tiltak som sensur av vold og pengespill (noe som nylig rammet Rockstars « Grand Theft Auto V).

Nå melder Press Start at enda flere regler er på vei, noe som betyr at alle som ønsker å spille spill beregnet på voksne (18 år og eldre) må bekrefte alderen sin. Microsoft har allerede henvendt seg til sine australske fans og uttalt:

«Som en del av vårt program for regeloverholdelse i Australia må voksne XBOX-kontoer fra slutten av august 2026 bekrefte alderen sin for å få tilgang til apper og spill klassifisert som 18+ i Microsoft- og XBOX-butikken. Tilgang til slikt innhold kan bli begrenset med mindre du bekrefter alderen din. Apper og spill du allerede eier, vil ikke bli berørt. Velg nedenfor for å bekrefte nå. Ignorer dette hvis du allerede har bekreftet.»

Dette gjelder både kjøp av spill beregnet på et eldre publikum og å spille dem, med det forbeholdet at titler du allerede eier er unntatt. Det tilbys flere alternativer for aldersbekreftelse for å gjøre det så enkelt som mulig for folk å bekrefte at de er gamle nok til mer voldelig innhold.

Å dømme etter kommentarene på sosiale medier synes mange at forbudet er ganske rimelig, selv om det gjør spillingen mer omstendelig for mange, mens andre påpeker at politikerne neppe vil stoppe her og sannsynligvis vil innføre enda mer byråkrati etter at dette er innført.