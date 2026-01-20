Australia innfører strengere våpenlover etter masseskytingen i Bondi

HQ

Australia er i ferd med å vedta strengere våpenlover som svar på masseskytingen på Bondi Beach, der 15 mennesker ble drept i forrige måned. De foreslåtte reformene inkluderer en nasjonal ordning for tilbakekjøp av våpen og strengere bakgrunnssjekker for våpenlisenser.

Ifølge Reuters ble lovforslaget vedtatt i Representantenes hus tirsdag med 96 mot 45 stemmer, til tross for motstand fra konservative lovgivere. Det går nå videre til Senatet, der det forventes å bli vedtatt med støtte fra De grønne.

Bondi Beach, Sydney, Australia, 18. desember 2025. Mediene ved blomstermonumentet utenfor Bondi Pavilion // Shutterstock

Tiltakene vil skape det største tilbakekjøpet av våpen siden reformene som ble innført etter Port Arthur-massakren i 1996. De vil også utvide bakgrunnssjekkene ved å bruke etterretning fra Australias sikkerhetstjenester.

Ifølge regjeringen hadde Australia rekordhøye 4,1 millioner skytevåpen i fjor, inkludert mer enn 1,1 millioner i New South Wales, der angrepet fant sted. NSW har allerede begrenset våpenbesittelsen og forkortet perioden for fornyelse av våpenlisenser.

I mellomtiden har de konservative gått imot lovforslaget og anklaget statsminister Anthony Albaneses regjering for å gå etter lovlige våpeneiere og for ikke å ha tatt tak i den økende antisemittismen. Parlamentet debatterer også separate lover for å styrke straffeforfølgelsen av hatefulle ytringer etter angrepet...