Australia lanserer en kampanje for å begrense tenåringers bruk av sosiale medier Initiativet har vakt oppsikt over hele verden, der myndigheter og plattformer observerer den første av sitt slag i aksjon.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Australia har lansert en landsomfattende kampanje i forkant av en historisk lov som vil begrense tilgangen til sosiale medier for unge under 16 år. Myndighetene beskriver tiltaket som et tiltak "til beste for barna våre", og har som mål å få i gang samtaler mellom foreldre og barn om trygge nettvaner. Kampanjen omfatter TV-reklame, reklametavler og til og med sosiale medier selv, og setter søkelyset på risikoen ved overdreven bruk og press på nettet. Myndighetene legger vekt på å beskytte tenåringer mot feilinformasjon, nettmobbing og skadelig innhold, mens teknologiselskapene advarer om at håndhevingen kan være komplisert. Initiativet har fått global oppmerksomhet ettersom myndigheter og plattformer observerer de første retningslinjene i sitt slag i aksjon. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Noen av de mest populære appene på sosiale medier målt i antall aktive brukere per måned, for eksempel Facebook, Instagram, WhatsApp, Bluesky, X og TikTok // Shutterstock