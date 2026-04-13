Australia og USA forplikter seg til å bruke 3,5 milliarder dollar på kritiske mineraler

Australia og USA har lovet mer enn 3,5 milliarder dollar i støtte til å utvide produksjonen av kritiske mineraler, i en felles innsats for å styrke forsyningskjedene for forsvar, produksjon og ren energiteknologi.

Investeringspakken vil støtte gruve- og raffineringsprosjekter med fokus på sjeldne jordarter og andre strategiske materialer, sektorer som i dag domineres av Kina. Ifølge myndighetene skal initiativet bidra til å øke den industrielle robustheten og sikre tilgangen til innsatsfaktorer som er avgjørende for avansert teknologi og nasjonal sikkerhet.

Finansieringen vil bli kanalisert gjennom eksportfinansieringsbyråer i begge land og rettet mot prosjekter i Australia, inkludert prosessanlegg for sjeldne jordarter og gruveutvikling innen nikkel, grafitt og wolfram.

Avtalen bygger på en bredere rammeavtale som ble undertegnet seks måneder tidligere, der begge landene forpliktet seg til å utvide samarbeidet om kritiske mineraler og redusere avhengigheten av konsentrerte globale forsyningskjeder.