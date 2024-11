Australia planlegger forbud mot sosiale medier for barn under 16 år

HQ

Australia ønsker å innføre en verdensledende lovgivning for å forby sosiale medier for barn under 16 år. Selv om mange sosiale medier krever at brukerne må være over en viss alder for å opprette en konto, kan de fleste barn bare omgå dette ved å legge inn en falsk fødselsdato (Facebook tror jeg blir 44 år neste måned).

Australias lovgivning kommer imidlertid til å endre på dette. Statsminister Anthony Albanese sa at den foreslåtte loven er "for mammaer og pappaer... De er, i likhet med meg, svært bekymret for sikkerheten til barna våre på nettet. Jeg vil at australske familier skal vite at myndighetene støtter dem."

Hvis loven blir vedtatt, vil den tre i kraft 12 måneder senere, og en evaluering vil følge kort tid etter. Det er spørsmål om denne loven faktisk vil stoppe skadevirkningene av sosiale medier, eller om den bare vil utsette dem til barna får tilgang til plattformer som TikTok og Instagram.

Hva mener du om dette? Hvordan kan vi best stoppe skadevirkningene av sosiale medier?

Dette er en annonse:

Takk, BBC.