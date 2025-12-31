Australia ringer inn det nye året med en hyllest til ofrene for Bondi-angrepet

HQ

Sydney ønsket 2026 velkommen med sitt ikoniske nyttårsfyrverkeri, og markerte anledningen med en hyllest til ofrene for den dødelige Bondi-skyteepisoden tidligere denne måneden.

Klokken 23.00 ble det holdt et minutts stillhet, mens Harbour Bridge ble opplyst i hvitt og en menora ble projisert på broens pyloner. Det ble også brukt 40 000 pyrotekniske effekter over hele byens havn, inkludert operahuset.

Angrepet på et Hanukkah-arrangement den 14. desember førte til at 15 mennesker omkom, og førte til økt sikkerhet i hele byen. Rundt 3000 politibetjenter, noen av dem bevæpnet, var utplassert i forbindelse med feiringen.

"Etter en tragisk avslutning på året håper vi at nyttårsaften vil gi oss en mulighet til å komme sammen og se med håp på et fredelig 2026", sa borgermester Clover Moore. New South Wales' premierminister Chris Minns la til at byen ikke ville la seg skremme av terrorisme.

