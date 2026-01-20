Australia stenger flere titalls strender på østkysten etter en rekke haiangrep

HQ

Dusinvis av strender langs Australias østkyst, inkludert i Sydney, ble stengt tirsdag etter fire haiangrep på to dager, opplyser myndighetene. Kraftig regnvær har gjort kystvannet grumsete, noe som øker sannsynligheten for haimøter.

En surfer ble bitt i nærheten av Port Macquarie, rundt 400 km nord for Sydney, og er fortsatt på sykehus i stabil tilstand. Surf Life Saving New South Wales oppfordret folk til å unngå å svømme, og advarte om at de nåværende vannforholdene er usikre.

Hai observert (konsept) // Shutterstock

I Sydney ble en surfer i 20-årene alvorlig skadet ved Manly mandag kveld, mens en 10 år gammel gutt slapp uskadd fra et haiangrep på surfebrettet hans. Et annet angrep dagen før førte til at en annen gutt var i kritisk tilstand.

Eksperter sier at den siste tidens regnvær har skapt brakkvann som tiltrekker seg oksehaier, samtidig som redusert sikt øker sjansen for defensive bitt. Strendene i Sydneys Northern Beaches-område vil forbli stengt inntil videre.