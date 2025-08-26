Gamereactor

Australia utviser Irans ambassadør på grunn av antisemittiske angrep

Den første utvisningen siden andre verdenskrig.

Siste nytt om Australia. Australia har utvist Irans ambassadør etter å ha mottatt etterretningsopplysninger som knytter Teheran til voldelige angrep på jødiske steder i Sydney og Melbourne, noe som er den første utvisningen av denne typen siden andre verdenskrig.

Statsminister Anthony Albanese fordømte handlingene som bevisste forsøk på å så splid i det australske samfunnet, samtidig som myndighetene tar skritt for å utpeke Irans revolusjonsgarde som en terrororganisasjon.

"Dette var ekstraordinære og farlige aggresjonshandlinger iscenesatt av en fremmed nasjon på australsk jord", sa Albanese på et pressemøte. "De var forsøk på å undergrave det sosiale samholdet og så splid i samfunnet vårt."

Regjeringen har også innstilt virksomheten ved ambassaden i Teheran på grunn av bekymring for ytterligere angrep. Beslutningen har fått støtte fra jødiske samfunn og internasjonale allierte, og understreker de pågående spenningene knyttet til regionale konflikter.

Rio de Janeiro, Brasil, 19. november 2024. Anthony Albanese, Australias statsminister, under et møte på G20s plenumsmøte // Shutterstock

