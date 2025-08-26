Australia utviser Irans ambassadør på grunn av antisemittiske angrep

HQ

Siste nytt om Australia . Australia har utvist Irans ambassadør etter å ha mottatt etterretningsopplysninger som knytter Teheran til voldelige angrep på jødiske steder i Sydney og Melbourne, noe som er den første utvisningen av denne typen siden andre verdenskrig.

Statsminister Anthony Albanese fordømte handlingene som bevisste forsøk på å så splid i det australske samfunnet, samtidig som myndighetene tar skritt for å utpeke Irans revolusjonsgarde som en terrororganisasjon.

"Dette var ekstraordinære og farlige aggresjonshandlinger iscenesatt av en fremmed nasjon på australsk jord", sa Albanese på et pressemøte. "De var forsøk på å undergrave det sosiale samholdet og så splid i samfunnet vårt."

Regjeringen har også innstilt virksomheten ved ambassaden i Teheran på grunn av bekymring for ytterligere angrep. Beslutningen har fått støtte fra jødiske samfunn og internasjonale allierte, og understreker de pågående spenningene knyttet til regionale konflikter.