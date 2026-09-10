Australian Open bekrefter at de ikke vil fjerne fem-sett-kampene, til tross for tidligere uttalelser

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For tiden pågår US Open, en av de fire Grand Slam-turneringene i tennis, som er de eneste turneringene som har fem-sett-kamper, men kun i herrekonkurransen. Samme uke kom sjefen for Tennis Australia, Andrew Abdo, med noen uttalelser som bekymret tennisfans: han antydet at turneringen kanskje vurderer å fjerne fem-sett-kamper i fremtiden.

Abdo snakket om sportens kommersielle og underholdningsmessige verdi, og sa at «kanskje vil Grand Slam-turneringene i fremtiden ha forskjellige runder eller varierer i lengde» og at «kanskje vi ikke spiller best av fem hele veien, kanskje poengsystemet endres», og sluttet seg dermed til en trend i andre idrettskonkurranser om at kampene skal være kortere for å opprettholde interessen blant unge mennesker.

For å dempe kontroversen la den offisielle Australian Open-kontoen på sosiale medier ut en kort uttalelse torsdag: «Selv om innovasjon er en del av AO-turneringens DNA, er fem-sett-tennis kommet for å bli. Vi vil snart avsløre mer om hva som kommer til AO 2027.