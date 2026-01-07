Australian Open øker premiepotten med 16%, vinnerne får 4,15 millioner dollar

HQ

Australian Open, den første Grand Slam-turneringen i tennissesongen 2026, som arrangeres mellom 18. januar og 1. februar, vil ha den største premiepotten noensinne i sin historie, med en økning til 111,5 millioner dollar, 16 % mer enn i fjor. Det vil være større enn Wimbledon, som tilbød 108 millioner dollar i 2025, men fortsatt bak US Open i 2025, som tilbød 134 millioner dollar.

Craig Tiley, administrerende direktør i Tennis Australia, sa at "denne økningen på 16 % viser vår forpliktelse til å støtte tenniskarrierer på alle nivåer. Fra å øke kvalifiseringspremien med 55 % siden 2023 til å forbedre spillerfordelene, sørger vi for at profesjonell tennis er bærekraftig for alle konkurrenter." Tennis Australia avslørte inntekter på 693 millioner dollar i 2025, en økning på 102 millioner dollar fra året før.

Vinneren vil få 4,15 millioner dollar, en økning på 19 % fra i fjor; samme beløp for menn og kvinner. Andreplassen får 2,15 millioner dollar, semifinalistene får 1,25 millioner dollar og kvartfinalistene får 750 000 dollar.

Tap i første runde av turneringen vil gi $ 150 000, tap i andre runde $ 225 000. Det minste beløpet en spiller vil motta er 40 500 dollar, til de som ryker ut på et tidligere stadium (første runde av de tre kvalifiseringsstegene), en økning på 16 %.

I fjor saksøkte Professional Tennis Players Association ATP, WTA og alle Grand Slam-turneringene for å få slutt på deres "monopolistiske kontroll" og "konkurransebegrensende praksis", og krevde blant annet større pengepremier. Australian Open inngikk for noen dager siden et forlik med foreningen som Djokovic var med på å grunnlegge i 2021, men som ble forlatt denne uken.