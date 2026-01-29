Australian Open-semifinaletidene for Alcaraz-Zverev og Djokovic-Sinner er avslørt: når du kan se dem i Europa og Storbritannia

HQ

Semifinalene i Australian Open er klare, med to storkamper mellom Jannik Sinner og Novak Djokovic, og mellom Carlos Alcaraz og Alexander Zverev. Nå er endelig tidsplanen klar, og her er tidspunktene du kan se de to kampene.

På grunn av den australske tidssonen blir det dessverre vanskelig for de fleste europeere å se kampene live, i hvert fall den første mellom Alcaraz og Sinner, som spilles midt på natten mellom tirsdag og fredag.



Semifinale 1: Carlos Alvaraz mot Alexander Zverev: Fredag 30. januar, kl. 04.30 (CET), kl. 03.30 GMT



Semifinale 2: Novak Djokovic mot Jannik Sinner: Fredag 30. januar kl. 09.30 (CET), kl. 08.30 GMT i Storbritannia



I den første Grand Slam-turneringen i tennissesongen 2026 møtes de fire beste spillerne i verden, fra nr. 1 til 4, i finalen. Mange forventer nok en finale mellom Alcaraz og Sinner, men tror du det kan bli noen overraskelser?