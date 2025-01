Australian Open: Sinner, Alcaraz og Djokovic kan møtes i den første Grand Slam-turneringen i 2025

HQ

Australian Open, den første Grand Slam-turneringen i 2025, starter søndag 12. januar og varer til 26. januar i Melbourne, Australia. De største tennisspillerne vil kollidere, med de fleste øynene rettet mot Jannik Sinner, Carlos Alcaraz og Novak Djokovic. Sinner har holdt et høyt nivå i 2024, noe som har gjort at han leder ATP-rankingen med 11 830 poeng, over 4 000 poeng foran Zverev på andreplass og Alcaraz på tredjeplass.

Uansett hvordan han avslutter sin tid i Australia, vil han fortsatt være nr. 1 tennisspiller i verden. Både Alcaraz og Djokovic (sjuendeplass) har imidlertid mange insentiver til å gjøre en ekstra innsats i Melbourne: Hvis Alcaraz vinner Australian Open for første gang, blir han den yngste spilleren noensinne (21) som har vunnet alle fire Grand Slam-turneringene, mens Djokovic kan legge til sin 100. tittel og 25. Grand Slam-turnering, og dermed bli den mestvinnende tennisspilleren gjennom tidene, og overgå Margaret Court. Australia er også Djokovics mest suksessrike turnering, med 10 seire.

Etter trekningen vet vi nå hvordan og når de største spillerne skulle møtes. Og det er en overraskelse: Fordi Djokovic er seedet som nummer syv, kan han potensielt møte Alcaraz i kvartfinalen. Begge er plassert i den tredje kvadranten. Heldigvis trenger ingen av dem å møte Sinner før en eventuell finale.

I mellomtiden kan Sinner møte Alex de Miñaur i kvartfinalen, som vil bli tiljublet av det lokale australske publikummet, men det bør også være en enkel seier for italieneren: Han har slått ham 9 ganger, med 0 nederlag. I semifinalen kan Sinner møte Daniil Medvedev eller Taylor Fritz, som kan utgjøre en reell trussel for nr. 1.

Den som vinner, vil nå en finale som kan bli okkupert av enten Alcaraz, Djokovic, men det ville ikke være overraskende om Alexander Zverev eller Casper Ruud også når finalen i herresingle i Australian Open, søndag 26. januar kl. 19:30 lokal tid (kl. 9:30 på søndag i CET, 8:30 GMT).