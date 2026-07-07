Australias forbud mot sosiale medier sliter med alderskontrollene, ifølge en ny studie

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Australias nettplattformer klarer tilsynelatende ikke det aller første trinnet i alderskontrollen av brukere på sosiale medier. Verdens første forbud mot sosiale medier for personer under 16 år er i stor grad blitt vurdert som ineffektivt i en ny studie som har sett nærmere på myndighetenes gjennomføring av forbudet.

Siden desember i fjor har Australias nye lover innebåret at plattformer som Instagram, Snapchat og YouTube ikke skal tillate brukere under 16 år å opprette kontoer. Ifølge Reuters har studier imidlertid vist at mange brukere under 16 år fortsatt har tilgang til de nevnte plattformene. Australia har doblet boten for teknologigiganter som ikke overholder de nye lovene, men et team av programvaretestere fant ut at plattformene ikke ba om aldersbekreftelse på kontoer de åpnet, til tross for at de hadde oppgitt at brukerne var 16 år.

Feilen ligger ikke i fotoverifiseringsprosessen, men snarere i den innledende fasen, der brukernes alder anslås ut fra deres generelle aktivitet på nettet. Selv om dette identifiserer en yngre bruker, blir vedkommende ikke plukket ut for videre kontroll. Strømmetjenesten Kick var et unntak i dette tilfellet, men ellers ser det ut til at det er business as usual for mange andre sosiale medieplattformer, til tross for forbudet.