Australias Grand Prix: Hvor tidlig må vi stå opp på søndag for å se det fra Europa?

Denne helgen begynner endelig Formel 1-sesongen, med Australias Grand Prix i Melbourne, en løpshelg med det tradisjonelle formatet med tre treningsøkter før kvalifiseringen på lørdag og løpet på søndag. Mange F1-fans har ventet spent på dette øyeblikket, for å se debuten til Lewis Hamilton med Ferrari, for å se hva Carlos Sainz kan berge fra Williams, samt debuten til seks rookies, for første gang som hovedførere: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine) og Isack Hadjar (Racing Bulls).

Dessverre for fansen i Europa betyr Grand Prix-arrangementet i Australia at tidene blir langt fra ideelle. Alle tester og kvalifiseringer vil være ved daggry i europeisk tid, inkludert løpet, som vil være klokka 15:00 lokal tid i Melbourne ... som oversettes til 4:00 GMT i Storbritannia, 5:00 AM CET. F1-fans må stå opp veldig tidlig hvis de vil se løpet.

Og det er kanskje ikke det eneste problemet med den første løpshelgen. Ifølge værmeldingen er det meldt regn på søndag, med 80 % sannsynlighet for nedbør, ifølge Motorsport. Det kan føre til en forsinkelse av løpet, selv om det fortsatt er for tidlig å ta noen avgjørelser angående løpet.