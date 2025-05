Australias liberale parti utnevner sin første kvinnelige leder etter valgnederlag

HQ

Siste nytt om Australia . Sussan Ley har blitt den første kvinnen til å lede Australias konservative Liberal Party, etter et avgjørende valgnederlag som delvis skyldtes upopulær politikk knyttet til USAs president Donald Trump.

Statsminister Anthony Albanese ble tatt i ed for en ny periode, etter at hans Arbeiderparti sikret seg det største flertallet siden Australias føderasjon. Etter at viktige liberale seter gikk tapt til progressive uavhengige, har Ley signalisert et skifte mot en sentrumsorientert politikk.