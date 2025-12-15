Australias medieforbud mot mindreårige resulterer i søksmål

HQ

"Et inngrep i ytringsfriheten" - det er hva Reddit har kalt de nye australske reglene som trådte i kraft 10. desember. Kort fortalt kan du ikke bruke sosiale medier hvis du er under 16 år, og andre land som Danmark har hatt lignende diskusjoner en stund, og forventer snart å vedta en nesten identisk lovgivning.

Reddit, som selvfølgelig gjør dette av altruistiske grunner, mener at loven er grunnlovsstridig, og har ifølge Reuters gått til søksmål fordi den "griper inn i den frie politiske diskursen" og har "alvorlige personvern- og politiske ytringsproblemer". Søksmålet nevner ikke det faktum at Reddit er svært populært i Australia, men Reddit hevder samtidig at de ikke er en sosial medieplattform i henhold til definisjonen i den nye loven. Dette kan skyldes bøtene, som kan komme opp i 33 millioner dollar.

Australske myndigheter har ikke overraskende uttalt at de er uenige i at søksmålet handler om å beskytte privat profitt og ikke barns rett til ytringsfrihet, og helseminister Mark Butler har sammenlignet sosiale medier og teknologiselskaper med tobakksindustrien, som også tidligere har kjempet mot enhver form for kontroll.