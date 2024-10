Australias The Office-stjerne stjerne: "Ricky Gervais har godkjent en kvinnelig hovedrolle ... bare i tilfelle noen er sinte"

HQ

Selv om The Office Australia er et frittstående prosjekt, er det i likhet med The Office US sterkt basert på og inspirert av den opprinnelige britiske versjonen - og til og med den amerikanske filmatiseringen som kom før den. Så selv om det er lignende karakterer og arketyper som opptrer i denne nye versjonen, er de faktiske personene svært forskjellige.

Et av de største samtaleemnene for serien er at Felicity Ward tar over og fungerer som kontorsjef, en rolle som ble spilt av The Office -skaperen Ricky Gervais (også kjent som den tidløse David Brent) og deretter Steve Carrell (Michael Scott) i den amerikanske versjonen etterpå. Nå som denne serien har en kvinnelig hovedrolle, har Ward snakket om rollen og hvordan en The Office veteran allerede har gitt den sin velsignelse.

På et Prime Video Presents: Trailblazers -arrangement i London tidligere denne uken (takk, Variety) uttalte Ward "Ricky Gervais har godkjent en kvinnelig hovedrolle, han er veldig begeistret for en kvinnelig hovedrolle - bare i tilfelle noen er sinte."

Ward snakket også litt om hvordan hun forberedte seg på å ta på seg rollen som kontorsjefen Hannah Howard, og la til: "Jeg forberedte meg ikke, for jeg leste manuset og tenkte: 'Herregud, dette er alle de irriterende sidene ved personligheten min'. Jeg har forberedt meg på dette hele livet."

The Office Australia har premiere på Prime Video fra 18. oktober for de som bor i Storbritannia og Down Under.