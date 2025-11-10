Australsk burgerkjede tvunget til å oppdatere kampanjen med gratis burgere etter Oscar Piastris pallplassering

HQ

Oscar Piastris nylige nedtur i Formel 1 har ført til at den australske burgerkjeden Grill'd har endret en kampanje som lovet gratis bonusburgere dagen etter at Piastri oppnådde en pallplass i Formel 1. Nå vil kjeden tilby en gratis burger hver mandag etter Oscar Piastris løp, uavhengig av resultatet, ifølge Motorsport.

Piastri hadde en spektakulær start på sesongen, med seire eller pallplasser nesten hver eneste Grand Prix-helg. Siden i fjor sommer har imidlertid nivået hans sunket, til det punktet at han ikke oppnådde noen pallplass etter at tilbudet ble gitt, noe som tvang restaurantkjeden til å oppdatere reglene.

Det betyr at burgerelskere i Australia får sjansen til å spise Piastriburgeren (en premium Wagyu-biffbiff på et kullbollebrød med superladet OP-chipotle-majones, sprøstekt bacon, lagret cheddar, strimlet gulrot, cosalat og spansk løk, servert i en limited edition-eske) gratis mandag 24. november, 1. desember og 8. desember, etter Grand Prix i Las Vegas, Qatar og Abu Dhabi.

Piastris siste pallplassering skjedde i 7. september. Siden da har han ikke fullført i Aserbajdsjan, blitt nummer fire i Singapore, nummer fem i Austin, Mexico og Brasil, noe som har ført til at han har byttet plass med McLaren-lagkameraten Lando Norris i førerrankingen. Han ligger nå 24 poeng bak Lando Norris, mens han for ikke lenge siden hadde en ledelse på 34 poeng.