Australsk bybud setter ny verdensrekord for det høyeste skriket noensinne

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Joseph McGrail-Bateup har sikret seg en plass i historiebøkene etter å ha satt verdensrekorden for det høyeste skriket som noensinne er registrert. Forsøket fant sted i Canberra i Australia, hvor skriket hans målte hele 122,4 desibel. Med andre ord var det marginalt høyere enn den forrige rekorden på 121,7 desibel, som hadde stått siden 1994.

McGrail-Bateup er bybud i Canberra og brukte spesifikt ordet «now» under rekordforsøket. Lydnivået tilsvarer omtrent støyen fra en motorsag eller et jetfly som tar av. Guinness World Records bekreftet rekorden etter at målingen ble utført under kontrollerte forhold med profesjonelt utstyr.

Ifølge McGrail-Bateup tok det flere forsøk, og stemmen hans var sterkt anstrengt og påvirket i flere dager etter rekordforsøket.