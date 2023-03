Australsk forhandler lister opp en PlayStation 5 Slim på nettstedet sitt

HQ

Ryktene om en revidert PS5 har sirkulert i over et år nå på fora og nettsteder over hele verden (vi har plukket opp noen av dem her), men nå har vi den første pålitelige og håndgripelige anelse om at en ny maskinvaremodell fra Sony er på vei.

Det australske nettstedet The Good Guys har laget en fil for en PS5 Slim, antagelig en lettere modell og med en strammere pris enn den nåværende. Selv om det her skal bemerkes at nettstedet ikke viser noe bilde eller nevner prisen. Her er beskrivelsen:

"Det nye utseendet, slankere PlayStation 5 - utrolig levende, livlige farger med fantastisk HDR-grafikk og innlevelse - enten du spiller eller streamer filmer og TV-serier."

En ny PS5-modell er absolutt en kunngjøring verdig en storstilt presentasjon av Sony, så vi kan bare tro at en slik kunngjøring venter oss veldig snart, og at den antagelig vil bli gjort på en PlayStation Showcase, som for øyeblikket fortsatt er uten dato.

Tror du en ny PlayStation 5-modell er nødvendig?