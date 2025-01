Australsk reporter ber Novak Djokovic om unnskyldning etter "hån av serbiske fans" på direktesendt TV

HQ

"Novak er overvurdert, Novak er en has-been, Novak spark ham ut", ropte den australske programlederen Tony Jones foran Novak Djokovic-fansen som viftet med serbiske flagg. "Jeg er glad de ikke kan høre meg", spøkte han i direktesendingen fra Australian Open på Channel 9. Disse ordene har startet en enorm kontrovers.

Det øyeblikket gikk viralt, og Djokovic så det. Etter kampen mot Machac på fredag valgte han å boikotte Channel 9, den offisielle kringkasteren av Australian Open, og nektet å stille opp på det vanlige intervjuet etter kampen, noe mange syntes var rart. Han erkjente senere at det var en "veldig pinlig situasjon" og forklarte hvorfor.

"Jeg vil bare avklare årsaken til at intervjuet ikke ble gjennomført på banen. For et par dager siden gjorde den berømte sportsjournalisten som jobber for den offisielle kringkasteren Channel 9 her i Australia, narr av serbiske fans og kom også med fornærmende og krenkende kommentarer mot meg".

Channel 9 Reporteren ber Djokovic og det serbiske folk om unnskyldning

Etter dette kom Tony Jones med en uttalelse der han forklarte at kommentarene han kom med "ble ansett for å være spøk og humor", men ba om unnskyldning. "Hvis jeg kunne skru tiden tilbake... det eneste jeg gikk over streken med, var den siste kommentaren jeg kom med, 'spark ham ut'", og bekreftet (hvis det var noen tvil) at det var en referanse til da Djokovic ble deportert fra Australia for å ha nektet å ta en Covid-vaksine, noe han beskrev som et mareritt (han avslørte nylig at han ble forgiftet på et hotell i Melbourne).

På Channel 9 forklarte han også at han "sviktet serbiske fans", ettersom mange oppfattet ordene hans som krenkende, ikke bare mot Djokovic eller hans fans, men mot hele det serbiske folk, og beskrev dem som "rasistiske".

Mange tok sosiale medier i bruk for å be om Jones avskjed, men så langt ser det ut til at Channel 9 støtter ham. Jones sier at Djokovic har gått med på å møte Jones personlig, så forhåpentligvis er denne kontroversen løst i minnelighet, og alle parter kan konsentrere seg om jobben sin: å spille tennis og snakke om tennis. Som kvartfinalen mot Carlos Alcaraz i morgen.