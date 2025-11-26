Australsk senator utestengt fra parlamentet for å ha båret burka i protest

HQ

Den australske senatoren Pauline Hanson er utestengt fra parlamentet resten av året etter å ha båret burka i senatet som en del av en protest mot sitt eget lovforslag om å forby heldekkende ansiktsplagg i offentligheten.

Den 71 år gamle lederen for det muslimfiendtlige og innvandringsfiendtlige partiet One Nation bar først plagget fra topp til tå på mandag, noe som fikk senatorene til å suspendere henne for dagen. På tirsdag, i mangel av en unnskyldning, vedtok senatet et mistillitsforslag som utestengte Hanson fra syv sammenhengende møtedager. Når parlamentet går av for i år på torsdag, vil suspensjonen fortsette når sesjonene gjenopptas i februar 2026.

Hanson sa til journalister at hun forventer å bli dømt av velgerne ved neste valg i 2028, ikke av sine kolleger. "De ville ikke forby burkaen, men likevel nektet de meg retten til å bruke den i parlamentet. Det er ingen kleskode i parlamentet, men likevel får jeg ikke lov til å bruke den. Så for meg har det vært hyklersk", sier hun.

Mistillitsforslaget ble fremmet av senatets leder, Penny Wong, som sa at Hanson hadde "hånet og svertet en hel trosretning" som følges av nesten én million australiere. De muslimske senatorkollegene Mehreen Faruqi og Fatima Payman beskrev Hansons handlinger som skammelige og skadelige for samfunnsstrukturen.

Hanson har lenge vært kjent for disse synspunktene

Hanson, som tidligere har vakt forargelse med et lignende stunt i 2017, anker også en dom om at hun brøt loven mot rasediskriminering i et innlegg på sosiale medier rettet mot Faruqi. Interesseorganisasjoner har fordømt hennes gjentatte angrep på muslimer, migranter og minoriteter. Hanson har lenge vært kjent for sine innvandringsfiendtlige og rasistiske synspunkter, helt siden hun holdt sin første tale i parlamentet i 1996.