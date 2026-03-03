Autentisk sølvmedalje fra OL i 1896 solgt for over 150 000 euro i Danmark

HQ

Hvor mye vil du betale for en olympisk medalje? En kjøper har betalt 154 140 euro, eller 134 220 pund (inkludert kjøperens premie) for en sølvmedalje fra de første moderne olympiske leker, som ble avholdt i Aten i 1896. Medaljen ble solgt på en nettauksjon i Danmark, av auksjonshuset Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Den opprinnelige prisantydningen lå på rundt 200 000-300 000 danske kroner (26 770 euro), men steg til 900 000 danske kroner, eller 120 422 euro, eksklusive kjøperens påslag, og over 150 000 euro, eller over én million danske kroner, med kjøperens påslag. "OL-medaljen representerer en "enhjørning" blant internasjonale samlere - en sjelden sammensmelting av olympisk historie og kulturhistorie", sier Christian Grundtvig, leder for mynt- og frimerkeavdelingen hos Bruun Rasmussen.

Tre ganger så mye som den anslåtte verdien for en autentisk sølvmedalje fra OL i Athen i 1896, der 14 land deltok, deriblant Danmark. Det er ukjent hvem som vant medaljen, men noen spekulerer i om den kan ha tilhørt Viggo Jensen, Danmarks første olympiske mester i vektløfting.

Medaljen, som er gravert av den franske kunstneren Jules-Clément Chaplain, viser et hode av den greske guden Zevs som holder en globus, hvorpå seiersgudinnen Nike står med en olivengren. Baksiden viser Akropolis-klippen med Parthenon og den greske inskripsjonen "Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες - Αθήναι 1896".