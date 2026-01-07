IXI tar CES med storm: Autofokus ... i brillene dine

HQ

Da Benjamin Franklin oppfant de bifokale linsene for nesten 250 år siden, skapte han en løsning som virkelig sto seg gjennom tidene, men som nå har blitt overgått av moderne teknologi.

IXI fra Finland har laget briller med autofokuslinser via sensorer som sporer øyebevegelsene dine, og deretter endres flytende krystaller i linsene, slik at brilleglassene endrer styrke på stedet. Dette er et stort fremskritt for personer som har problemer med å se både nære og fjerne objekter, og som ellers er tvunget til å bruke bifokale linser eller lignende løsninger, men alle disse krever at brukeren fokuserer på et bestemt område av brillen for å kunne utnytte det sekundære forstørrelsesområdet.

Disse løsningene er ofte dyre, krever en innlæringsperiode for brukeren, og selv med moderne varifokale linser som har en glidende overgang mellom forstørrelsesområdene, er det fortsatt problemer med forvrengning av det perifere synet.

De dynamiske linsene fra IXI hevder å kunne gi deg nær-, fjern- og mellombruk med samme linse, og muligheten til å bruke nesten hele linsen avhengig av bruken. IXI hevder at nærsynet, selv om det ikke dekker hele linsen, vil være på "et mer optimalt sted", mens bruk på lang avstand utnytter hele linseområdet.

IXI forventer en lansering i løpet av de neste 12 månedene, og prisene vil ligge i "high end". Dette kan skyldes at de 75 ansatte har fått 40 millioner dollar i finansiering, men trenger noen inntekter i fremtiden.

Brillene er svært lette, den siste prototypen veier bare 22 gram, og ladingen er helt magnetisk og skjult i rammen.

IXI

IXI