Automatisering effektiviserer pasientspesifikk medisindistribusjon og forbedrer pasientsikkerheten

HQ

Ifølge en ny doktorgradsavhandling kan automatisering av sykehusenes medisindistribusjonsprosesser forbedre pasientsikkerheten og effektivisere arbeidsflyten betraktelig. Men som med all ny teknologi krever dette en forsiktig implementering, sier forskeren Hanne Ahtiainen, ifølge STT.

Feilmedisinering er en av de vanligste pasientsikkerhetsrisikoene på sykehus, og de kan føre til både pasientskader og ekstra økonomiske kostnader for behandlingsenhetene. Automatisering av medisindistribusjonen reduserer derfor feilmedisinering og bidrar til en uavbrutt medisineringsprosess, særlig takket være forbedret strekkodelesing. Når det gjøres på en ansvarlig måte, selvfølgelig. Sykehusene leter etter måter å effektivisere driften på uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten, og automatisering ser ut til å være en lovende løsning.

Teknologibasert pasientspesifikk medisindistribusjon øker nøyaktigheten i utdelingen og frigjør arbeidstid fra manuelle oppgaver til klinisk arbeid. Teknologien kan også brukes til å effektivisere oppbevaringen av legemidler og overvåkingen av bruken, noe som bidrar til åpenhet og sikkerhet i hele legemiddelbehandlingsprosessen. I studien ble avvik i medisinering redusert med opptil 47 prosent.

Studien understreker imidlertid tydelig at automatisering også fører med seg nye typer avvik. Derfor bør innføringen av ny teknologi skje på en kontrollert måte.

"For eksempel kan innføringen av smarte medisinskap føre med seg driftsmodeller som utsetter folk for nye typer avvik. Medisinen kan tas fra et smart medisinskap i all hast, og man kan avvike fra arbeidsflyten, for eksempel ved å hoppe over strekkodeskanningen", beskriver Ahtiainen.

Hanne Ahtiainen disputerer 20. mars 2026 kl. 13.00 ved Det farmasøytiske fakultet ved Universitetet i Helsinki. Avhandlingen er også en elektronisk publikasjon og kan leses her. Avhandlingen er på finsk, men sammendraget er på engelsk.