Avalanche åpner nytt studio i Liverpool

Svenske Avalanche Studios group (Just Cause) meddeler at de er i full sving med å åpne et nytt studio i Liverpool. Det blir deres fjerde studio (de andre tre ligger i Stockholm, Malmö og New York) og oppdraget blir å "initially collaborate with the other locations on the development of current and future IPs from Expansive Worlds". Det er så klart ikke helt konkret, men i en av stillingsannonsene står det at de skal jobbe på en uannonsert tittel.

De starter med fem ansatte og skal rekruttere ytterligere 20 personer i nærmeste fremtid, og regner med å ha fylt 50 stillinger innen to år.