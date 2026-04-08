Avalanche-grunnlegger avslører at utvikleren jobbet med sitt eget Crimson Desert allerede på slutten av 2000-tallet

Hvis Crimson Desert har bevist én ting, er det at mange mennesker elsker full frihet i videospillene sine. Muligheten til å se på et fjell og si "det fjellet vil jeg bestige" og så gjøre akkurat det, er ganske mektig, og Avalanche jobbet tydeligvis med et spill som skulle utnytte den følelsen lenge før Crimson Desert ble til.

I en samtale med PC Gamer sa Avalanches kreative sjef og medgrunnlegger Christofer Sundberg at AionGuard, fantasyspillet som det svenske studioet jobbet med på slutten av 2000-tallet, ville ha vært akkurat som Crimson Desert. "Det var akkurat det. Jeg har ikke spilt Crimson Desert nok, men vi hadde alt jeg har sett fra Crimson Desert i planene for det spillet," sa han.

Slik det høres ut, ville spillet ha fungert som et fantasifullt Just Cause. Du blir plassert i en verden som må gjenoppbygges/reddes, og kan ødelegge og erobre fiendens baser etter eget forgodtbefinnende. Det ble imidlertid ikke noe av prosjektet, da den daværende utgiveren trakk seg.

"Det ble signert med en stor utgiver som har mange kjente IP-er. Og så endret de forretningsretning igjen og ønsket å fokusere på sine eksisterende IP-er i stedet for nye. De slo opp med oss på en tekstmelding, noe jeg aldri kommer til å tilgi dem for", sier Sundberg.