Avalanche-grunnlegger tror ikke Just Cause 5 noen gang vil bli utgitt

Til tross for at det ikke har kommet noe nytt spill i serien siden 2018, og at Just Cause 4 også hadde betydelige problemer ved lansering, fortsetter Just Cause -serien å bli brukt som et eksempel på hvordan et morsomt sandkassespill skal se ut. Men det ser ikke ut til at vi skal håpe på et nytt, i hvert fall ikke ifølge Avalanche -grunnlegger Christofer Sundberg via sosiale medier.

Etter at Contraband -bildene vi nylig rapporterte om lekket på nettet, har han nå kommentert sitt tidligere studio (som han var med på å grunnlegge, men forlot for seks år siden). Om Just Cause 4, som fikk blandede anmeldelser, skriver han :

"Problemene med JC4 var delvis at jeg (ufrivillig) beveget meg bort fra kreativt lederskap til mer bedriftsdritt, problemer med utgivere, teamsammensetning og roller, med mer. Det er trist, for når jeg ser på JC4 nå, ser det SÅ lovende ut."

Det gikk rykter om at Avalanche faktisk jobbet med et femte Just Cause sammen med Sumo Digital, men det prosjektet ble etter sigende lagt ned for to år siden. Sundberg tror imidlertid ikke vi får se serien igjen fordi "ytterst få fra det opprinnelige teamet er der fortsatt", og han skriver også dette om påstanden om at Just Cause 5 kunne ha reddet Avalanche:

"Jeg tviler på det. De må finne ilden igjen, ta risiko, gjøre folk forbanna og lage spill som resten sa var umulige. Jeg startet Avalanche for å bryte formen, ikke for å passe inn i den."

Hva synes du om det? Kunne du tenke deg å spille Just Cause 5?