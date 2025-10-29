Avalanche-grunnleggerens spill får 10 sekunders post-apokalyptisk teaser

Etter at han forlot Avalanche Studios og arbeidet med Just Cause-spillene, grunnla Christofer Sundberg et nytt studio, Liquid Swords, der han i dag fungerer som kreativ sjef (CCO). Liquid Swords' debuttittel, foreløpig omtalt som Game 1, har ertet oss med noen få bilder, men nå har vi fått våre første bilder fra spillet.

Riktignok er denne teaseren bare ti sekunder lang på Twitter/X, men Sundberg gikk inn i svarene på innleggene om teaseren for å snakke litt mer om spillet. Selve klippet viser en nedslitt by, som ser ut til å være i det minste litt post-apokalyptisk.

Sundberg selv beskrev spillet som "mer som ... Mad Max .... Payne," da en bruker mente at det lente seg litt i sci-fi-retning. Vi vet neppe nøyaktig hva Sundberg mener før vi får se vesentlig mer av spillet, men akkurat nå gjetter vi på at det kommer til å bli mye ødeleggelse når Game 1 har mer å vise oss.