Avalanche Studios legger ned kontoret i Liverpool og kutter i staben i Sverige

Store endringer venter den svenske utvikleren Avalanche Studios, skaperne bak Just Cause-serien, når selskapet nå bekrefter at de vil legge ned kontoret i Liverpool. I tillegg til nedleggelsen gjennomfører studioet en rekke nedbemanninger som vil påvirke teamene i Malmö og Stockholm. Kunngjøringen kommer bare to måneder etter at utviklingen av Contraband ble satt på vent.

Avalanche uttaler at restruktureringen kommer "i lys av de nåværende utfordringene i vår virksomhet og i bransjen som helhet." I Liverpool vil nedleggelsen følge en formell konsultasjonsprosess, i samsvar med britisk lov, mens det nøyaktige antallet ansatte som blir berørt i alle studioene fortsatt er uklart.

Contraband ble først annonsert for fire år siden som et samarbeidsprosjekt utviklet i samarbeid med Xbox Game Studios, men det ble stoppet etter Microsofts omfattende oppsigelser tidligere i sommer. Avalanche har ikke eksplisitt nevnt dette som en direkte årsak til sin egen restrukturering, men det er allment antatt å være en av de medvirkende faktorene.

Dette er ikke første gang Avalanche har måttet stramme inn livremmen. Tidligere i år stengte selskapet kontorene i New York og Montreal, og ledelsen sier nå at de gjør sitt beste for å støtte de berørte ansatte, samtidig som de understreker at deres visjon om å skape levende spillverdener fortsatt står sterkt - selv om dette er turbulente tider for både Avalanche og bransjen generelt.