Avatar 2 er offisielt ferdigfilmet

Det begynner å bli lenge siden Avatar tok verden med storm i 2009, men nå får vi faktisk endelig, ikke bare en, men to oppfølgere, og de nærmer seg med stormskritt. James Cameron er godt i gang med både Avatar 2 og 3 og nå har de nådd en avgjørende milepæl.

Som CinemaBlend rapporterer, så har Cameron slått fast at de er ferdig med å filme Avatar 2, og nesten ferdige med Avatar 3.

"The day we deliver Avatar 2, we'll just start working on finishing Avatar 3. So where we are right now, I'm down in New Zealand shooting. We're shooting the remainder of the live-action. We've got about 10% left to go. We're 100% complete on Avatar 2, and we're sort of 95% complete on Avatar 3."

Det er dog filmingen som kanskje tar minst tid i en Avatar-produksjon, da filmene består av en haug med dataanimasjon, og det tar mye tid.

Avatar 2 får premiere den 16. desember 2022, etterfulgt av Avatar 3 to år senere i 2024.