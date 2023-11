Avatar 3 kommer i god tid før jul i 2025.

HQ

Etter den siste forsinkelsen som skjøv Avatar 3 ut av lanseringsvinduet i slutten av 2024, har vi ventet på mer informasjon om filmen og hvordan produksjonen og etterarbeidet skrider frem. På en pressekonferanse i New Zealand nylig ga regissør James Cameron en oppdatering om nettopp dette, og bekreftet at filmen fortsatt er i rute til å få premiere på den nåværende datoen.

Ifølge Variety har Cameron sagt at Avatar 3 nå er inne i en "veldig hektisk toårsperiode med postproduksjon" og at den skal ha premiere i tide til julen 2025. Slik det ser ut nå, er Avatar 3 planlagt å ha kinopremiere 19. desember 2025, mens Avatar 4 kommer fire år senere, i 2029, og endelig Avatar 5 to år etter det, i 2031.

I forbindelse med disse fjerne Avatar -filmene uttalte Cameron også at han planlegger å fortsette å filme dem på New Zealand, et land som han gjør til sitt permanente filmhjem for alt han planlegger å filme etterpå.

Gleder du deg til å vende tilbake til Pandora om to år?