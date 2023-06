Avatar 3 utsatt til 2025

HQ

Fans av James Camerons Avatar har blitt vant til å vente. Avatar: The Way of Water ble lansert nesten ti år senere enn opprinnelig planlagt, men vi ble fortalt at noe av grunnen til dette var at Avatar 3, 4 og 5 ble jobbet med samtidig.. Det skulle visstnok føre til en kortere ventetid mellom disse. Vel, det er sant, men vi må fortsatt vente laaaang tid på de tre siste filmene.

Disney og produsent Jon Landau har nemlig kunngjort at Avatar 3 blir utsatt fra 20. desember 2024 til 19. desember 2025. Lang tid, men det er ingenting sammenlignet med de to siste filmene. Både Avatar 4 og Avatar 5 er utsatt med hele tre år, noe som betyr at de tidligst kommer i henholdsvis 2029 og 2031...