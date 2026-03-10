Avatar 4 er "svært sannsynlig", ifølge James Cameron

HQ

Som vi vet, fikk Avatar: Fire & Ash ikke helt den samme kassasuksessen som de to foregående filmene. Vår tredje tur til Pandora fikk oss ikke til å vente like lenge på å se den som den andre filmen gjorde, og fansen var kanskje litt lei av romvesener på tre meter. Dermed havnet oppfølgerne, Avatar 4 og 5, i et slags limbo.

På Saturn Awards, som ScreenRant fikk med seg, sa regissør James Cameron at selv om han ikke har tatt en beslutning om Avatar 4 ennå, tror han det er "svært sannsynlig" at filmen blir noe av. Han sa også at han vil ta publikums tilbakemeldinger i betraktning.

Opprinnelig var Avatar: The Way of Water og Avatar: Fire & Ash tenkt som én film. Men da størrelsen og omfanget ble for stort, ble Cameron tvunget til å dele dem i to. Det betyr at Avatar 3s første handling teknisk sett er dekket av Avatar 4 og 5. Vi får håpe at vi får se disse filmene en dag, om ikke annet for å avslutte historien om James Camerons sci-fi-verden.