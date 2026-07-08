«Avatar Aang: The Last Airbender » har offisiell premiere på Paramount+ 25. juli

Aang: The Last Airbender Oppfølgeren til den elskede serien, og en av årets mest etterlengtede animasjonsfilmer, har endelig fått en offisiell utgivelsesdato. Noen har allerede sett «Avatar Aang: The Last Airbender », takket være lekkasjer som skjedde tidligere i år, der filmen ble vist i sin helhet flere måneder før den planlagte utgivelsesdatoen. Vi hadde forventet å måtte vente til oktober for å se Aangs nye film, men Paramount har fremskyndet utgivelsesdatoen til denne sommeren.

Som vist i traileren nedenfor, kommer «Avatar » den 25. juli. Det er bare et par uker unna. Til tross for ønsker om at filmen skulle vises på kino etter lekkasjene, lanserer Paramount den fortsatt kun på sin strømmetjeneste, Paramount+.

Hvis du ikke har blitt kjent med handlingen gjennom den lekkede filmen, gir traileren en oversikt over hva «Avatar Aang: The Last Airbender » handler om. Etter å ha beseiret Ildherren og brakt fred til de fire nasjonene, angrer Aang fortsatt på at han ikke klarte å redde sitt eget folk, luftbenderne. Men når han finner en annen luftbender fanget i isen, innser han at det finnes en sjanse til å skape en fremtid for sin nasjon.