Avatar Aang: The Last Airbender skal få en begrenset kinopremiering

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Avatar Aang: The Last Airbender vil få kinopremieren når den har premiere 25. juli. Filmen, som ble lekket flere måneder før den offisielle premieren, var opprinnelig planlagt som en eksklusiv Paramount+-film, men får nå en svært begrenset visning på kino.

Ifølge Variety er dette for at « Avatar Aang: The Last Airbender skal kunne kvalifisere seg til priser som Oscar for beste animasjonsfilm. Filmen vil vises på kinoer utelukkende i LA og New York, så for oss som bor på den andre siden av Atlanterhavet eller hvor som helst utenfor USA, må vi nøye oss med å se den kun på Paramount+. Filmen vises på kino fra 24. juli til 30. juli, og billettsalget starter i dag kl. 09.00 Eastern Time/14.00 BST.

Selv om « Avatar Aang: The Last Airbender opprinnelig var planlagt å ha premiere i oktober, ble lanseringen fremskyndet på grunn av lekkasjene. Det er sannsynlig at vi ville ha fått en begrenset kinovisning selv uten lekkasjene, men det vil likevel være mange fans som går glipp av å se «Avatar» på storskjerm på grunn av de begrensede visningsstedene.