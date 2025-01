Avatar: Fire and Ash bekreftet å være over tre timer lang Gjør deg klar for nok en lang seanse på Pandora.

Hvis du planlegger å se James Camerons kommende tredje del i sagaen om de blå romsmurfene, må du være forberedt på en lang seanse i kinosalen. Avatar: Fire and Ash vil angivelig ha en spilletid på over tre timer, en detalj som nylig ble bekreftet av regissøren selv. HQ Innspillingen av filmen ble avsluttet for mer enn fire år siden, og siden da har teamet jobbet hardt med postproduksjonen, som beskrives som intet mindre enn omfattende. Den 19. desember i år får vi endelig (?) se resultatet av alt dette arbeidet. Cameron har også avslørt planer om flere oppfølgere i serien, blant annet Avatar 4 og Avatar 5, som etter planen skal ha kinopremiere i henholdsvis desember 2029 og desember 2031. Han har dessuten nevnt at det finnes materiale og ideer til ytterligere to filmer hvis alt går bra. Det er imidlertid sannsynlig at han vil overlate roret til andre regissører på det stadiet. Er du lei av Avatar, eller ser du frem til flere filmer i serien?