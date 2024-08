Avatar: Fire and Ash beskrives som mye mer voldelig og fylt av sinne og hat

Som kjent ble den tredje Avatar-filmen offisielt avduket for noen dager siden på Disneys store D23-arrangement. Fire and Ash skal ha fokus på et helt nytt område av Pandora, hvor vi også vil møte en helt ny og betydelig mer aggressiv og sint form for Na'vi.

James Cameron, som ble intervjuet kort tid etter visningen, beskrev filmen som en markant mørkere historie enn de to foregående, med mer vold, sinne og hat. Til Entertainment Weekly sa han :

"Det tok lang tid å komme opp med en tittel som jeg følte ga gjenklang i forhold til det som er i filmen. Jeg tror ikke jeg kan si for mye om det før du faktisk ser filmen og ser hva det betyr, men hvis du tenker på ild som hat, sinne, vold, den slags ting, og aske er ettervirkningene."

"Så hva er ettervirkningene? Sorg, tap, ikke sant? Og hva fører det til i fremtiden? Mer vold, mer sinne, mer hat. Det er en ond sirkel. Det er tankegangen. Jeg tror den går til mørkere steder enn de foregående, men det er fortsatt åpenbart dette åpne, strålende, storslåtte eventyret, som er det vi ønsker å gjøre hver gang vi legger ut."

"Men vi er ikke redde for å gå inn i karakterenes mørke sider, og det tror jeg også er bra. Jeg tror også at det er det folk virkelig føler at de vil ha når de blir godt kjent med en karakter, enten det er gjennom en serie eller hva det nå er de følger. De vil vite mer. De vil vite mer om dem, finne ut hvor grensene deres går, for å si det sånn. Og det gjør vi."

Avatar: Fire and Ash har premiere 19. desember 2025 og blir etterfulgt av Avatar 4 21. desember 2029 og Avatar 5 18. desember 2031. Som nevnt tidligere har Cameron også ideer til en sjette og en syvende film. I tilfelle det er interesse fra publikum.

<strong>Gleder du deg til Avatar: Fire and Ash?