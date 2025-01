Avatar: Fire and Ash vil dreie seg om sorg

Fantastiske landskap, frodige skoger og levende farger i massevis. Det er det vi forbinder Avatar -filmene med, men nå som James Cameron forbereder verden på lanseringen av Fire and Ash, det tredje kapittelet i serien, ser det ut til at tonen kommer til å bli markant annerledes. Nemlig med et sterkt fokus på sorg.

I et intervju med Empire delte Cameron sin innsikt i filmen og hvordan han håper å bryte Hollywood-konvensjonene med Fire and Ash ved å gi et mer realistisk portrett av hvordan sorg påvirker deg som person.

"Jeg tror at det kommersielle Hollywood ikke gjør så bra, er å behandle sorg slik mennesker virkelig håndterer den. Du vet, karakterer blir drept, og i neste film er alle lykkelige igjen. Jeg har mistet mange mennesker, venner og familiemedlemmer, i løpet av de siste seks-åtte årene, og det fungerer ikke på den måten.

Det gjør deg bare deprimert og f****d opp. Jeg sier ikke at filmen vår er deprimert og f****d up, jeg sier bare at jeg tror vi håndterer den delen av livet ganske ærlig. Sullys reise fortsetter på en veldig naturalistisk, romanaktig måte."

Cameron fortsetter deretter med å beskrive hvordan de kommende filmene, inkludert del tre, fire og fem, er en prosess for de involverte karakterene, som gjennom historien stadig tvinges til å bearbeide sorgen og opplevelsene sine.

"Jeg har på en måte tenkt på denne neste syklusen, altså 3, 4 og 5, som hvordan de fortsetter å bearbeide de tingene som skjer med dem. De er selvfølgelig ikke mennesker, men dette er en film for oss, av oss, ikke sant? Science fiction er alltid bare et stort speil av den menneskelige tilstanden."

Tror du Cameron har et poeng i det han sier, er Hollywood dårlig til å skildre sorg og dens virkninger?