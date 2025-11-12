Avatar: Fire and Ash sin spilletid er avslørt

HQ

James Cameron kommer til å gi deg mye for pengene som kinobilletten din på Avatar: Fire and Ash vil koste deg, i hvert fall hvis man skal tro informasjonen om filmens spilletid som er oppgitt på kinokjedene.

Ifølge Cinema Express vil det kommende tredje kapittelet i sci-fi-sagaen være det lengste til dags dato. Jepp, forvent å bli sittende fast i kinosetet en god stund, ettersom det er oppgitt at Avatar: Fire & Ash vil vare så lenge som 3 timer og 15 minutter...

Dette kan endre seg litt avhengig av hvordan Cameron fortsetter å klippe og redigere filmen i forkant av premieren, men den generelle oppfatningen er at Avatar: Fire and Ash kommer til å bli en mastodont, både i lengde og sannsynligvis når det gjelder billettinntekter.

