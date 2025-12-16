HQ

James Cameron har vært veldig åpen om fremtiden til filmserien Avatar i ukene før lanseringen av Avatar: Fire and Ash, og han har gjort én ting veldig klart: Hvis denne tredje filmen ikke lykkes på billettkontoret, vil dette være slutten for serien. Avatar 2 og 3 ble spilt inn samtidig; noen deler av Avatar 4 og kanskje 5 (hvem vet på dette tidspunktet) er allerede spilt inn, men mesteparten av produksjonen (og den kostbare postproduksjonen) skal fortsatt gjøres og betales for før lanseringene i 2029 og 2031. Jeg håper virkelig at publikum responderer, for hvis det verste skulle skje, ville "Avatar 3" ikke være en verdig avslutning på en så ikonisk filmserie.

HQ

Cameron har også uttalt at Avatar: Fire & Ash markerer slutten på en minisaga, og at den andre filmen(Avatar: The Way of Water) og den tredje filmen i realiteten er to deler av samme historie. Det merket man allerede i den andre filmen, som til tross for at den varte i over tre timer, brukte mesteparten av spilletiden på å introdusere karakterene og hadde en brå tredje akt med en veldig "to be continued"-aktig avslutning.

Avatar: Ild og aske har andre, men beslektede problemer: Handlingen går mye raskere, karakterbuer blir oppfylt, og hvert medlem av familien, Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) og deres tre eldre barn Lo'ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver) og Miles (Jack Champion) får nesten like mye tid på skjermen, noe som er beundringsverdig. Men til tross for mange sterke øyeblikk (spesielt en scene er et av de mest emosjonelle øyeblikkene i serien, selv om den ender opp med å bli utvannet av sjokkerende dårlig skuespill), er manuset til syvende og sist redd for å ta dristige valg, og følger i stedet de samme narrative blåkopiene fra de to foregående filmene, noen ganger i en alarmerende grad.

Dette er en annonse:

Kort sagt, Avatar: Ild og aske føles for lik de tidligere filmene og spesielt The Way of Water, med en konstant følelse av déjà vu, både narrativt og, hva som er mer overraskende, visuelt. Selv om 2022-filmen fikk blandet respons fra fansen, likte de som likte den virkelig godt fordi den transporterte seerne til et nytt land innenfor Pandoras grenser, viste oss en ny Na'vi-stamme, nye og vakre steder og umiddelbart ikoniske skapninger som Tulkuns (hvalene) og de gigantiske flyvefiskene som Na'vi-ene rir på som hester (maskingeværer valgfritt). Det spilte ingen rolle om manuset ikke var det beste, det var ren filmmagi i en skala som svært få filmer har vært i nærheten av å matche i nyere tid: Kanskje er det bare Dune som har klart å skape en så overbevisende og ærefryktinngytende fantasiverden på det store lerretet.

Selvfølgelig er Avatar: Fire and Ash en spektakulær film, verdt å se i 3D. Men hvis du forventer at Ild og aske skal ta deg med på en lignende reise videre inn i Pandoras underverker og igjen bli blåst bort av fantasien til Cameron og hans kunstavdeling, bør du kanskje sjekke forventningene dine...

Empire Magazine

Dette er en annonse:

Avatar: mer røyk enn ild

Det meste av markedsføringen av filmen har vært viet den nye "Ash"-stammen som bor i en vulkan, og deres hensynsløse leder Varang, spilt av Oona Chaplin. Hun er absolutt noe av det beste med filmen, med sine sadistiske ritualer og synske evner, men hun har mye mindre tyngde i handlingen og tilstedeværelse i filmen enn de Varang-sentriske trailerne og plakatene har fått oss til å tro. I stedet dreier det meste seg fortsatt om feiden mellom Jake Sully og den gjenfødte Na'vi-marinesoldaten Quaritch (Stephen Lang), i et frem og tilbake som begynner å bli slitsomt.

Franchisen trengte nytt blod og nye ideer, nå mer enn noen gang. Selv om den andre filmen ikke var så spennende narrativt, fikk den likevel godkjent fordi det hadde gått 13 år siden den første filmen (noe som betyr at det var en stor nostalgisk faktor), og undervannsutsikten var spektakulær. Det visuelle i Fire and Ash er like vakkert, men det meste er... det samme. Selv actionscenene, som det er mange av, utspiller seg stort sett på samme måte: samme type kamper, samme type forfølgelser, samme type skapninger som dreper hverandre... og de fleste bildene er umulig å skille fra film til film.

For å si det med en spillmetafos, for du leser tross alt Gamereactor, er det som å spille The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom etter å ha spilt Breath of the Wild: det er noen nye steder her og der, men kartet over Hyrule er det samme, og det er usannsynlig at du vil fornemme de samme tingene som første gang du utforsket det. Med en CGI-fokusert film som denne, ville det ikke overraske meg om budsjettbesparende årsaker var en faktor i at filmen er så lik visuelt, så redd for å bevege seg bort fra Metkayina-revene, så uinteressert i å imponere oss på samme måte som de to første filmene gjorde.

HQ

For en filmserie som ble født med et mål om å skyve futuristisk digital teknologi fremover og vise ting på lerretet som ingen hadde klart før, er det å miste den wow-faktoren den største synden. Men James Camerons intensjoner er edle: Han vil at seerne virkelig skal bry seg om karakterene han har skapt, for å gi filmene en ekte dybde utover 3D-bildene.

Og det er ikke det at filmen ikke er ambisiøs i så måte: Selv om den varer i 197 minutter (og du virkelig føler hvert eneste av dem), føles den noen ganger som en 8-9 timers TV-sesong komprimert til tre timer. Det er mange ting som skjer samtidig, hver karakter vokser og får sine øyeblikk til å skinne, og det er til og med noen rare ellipser av viktige ting som høres kule ut, og du vil sannsynligvis ønske at de hadde blitt værende i filmen, selv om spilletiden allerede er uforholdsmessig lang. Men mange av plottlinjene er direkte gjentakelser fra forrige film uten noe nytt å tilføre (noen plott burde egentlig ha blitt løst i forrige film for å gi plass til noe nytt), mens de nye karakterene (hovedsakelig Varang og askestammen) egentlig ikke spiller noen rolle for hovedplottet.

Empire Magazine

Resultatet er en film som totalt sett har et bedre tempo enn den andre, er mer underholdende, med mer action, men langt mindre overraskende. Historiene beveger seg mye raskere og går lenger ... men egentlig ikke så mye lenger. I hvert fall ikke så langt som de burde ha gått hvis dette skal være en potensiell avslutning på serien.

Selv som en antatt "del 2 av del 2" av hele Avatar-serien, tar ikke historien oss noe nytt sted etter tre år og tre timer, noe som er skuffende. Vi fornemmer at dette bare er ett kapittel i en mye større og ambisiøs overordnet historie ... for det må det jo være, ikke sant? Hvis den er der, får vi ikke mange ledetråder her, og i stedet får vi et helt brukbart, men stort sett forglemmelig bidrag til en serie som egentlig burde strekke seg etter mye mer hvis de virkelig ønsker å ramme inn hver nye utgivelse som en stor filmatisk begivenhet. Hvis Cameron virkelig frykter at dette kan være slutten på serien, vil jeg begynne å be til Eywa om at han har en plan B for å avslutte dette på en mer overkommelig, men spennende måte.